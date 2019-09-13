Симферополь, , 15:56 — REGNUM В Крыму необходимо наращивать усилия по раскрытию преступлений, а также усиливать контроль за качеством предварительного расследования. Об этом 13 сентября заявил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев во время представления нового министра МВД Крыма.

«Необходимы дополнительные меры по профилактике правонарушений на улицах и в иных общественных местах, противодействию незаконному обороту наркотиков, обеспечению экономической безопасности в регионе. На полуостров ежегодно приезжают миллионы гостей, которые должны чувствовать себя защищёнными», — отметил Колокольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму представили нового республиканского министра внутренних дел Павла Каранду.

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