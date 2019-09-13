Самара, , 15:58 — REGNUM Площадка для выгула собак появилась в Кировском районе Самары. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Нарсис Диаз. Бегущие собаки. 1853

По словам чиновников, площадка появилась на улице Алма-Атинская на месте заросшего пустыря, который никак не использовался. Сейчас на этом месте есть тренажеры для собак, лавочки, урны, два входа и информационный стенд.

Инициативная группа подала заявку на благоустройство этой территории осенью прошлого года. Обустройство площадки было выполнено с привлечением средств проекта «СОдейстие».

Напомним, что губернаторский проект «СОдействие» в Самарской области направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона.