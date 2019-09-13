Чебоксары, , 15:53 — REGNUM В Чувашии с начала года судебными приставами взыскано 3,5 млрд рублей задолженности, что составляет 8,5% от общего размера задолженности. При этом выросла сумма алиментных долгов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, такие цифры приводились на коллегии, посвящённой состоянию законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства об исполнительном производстве.

На заседании были приведены статистические данные. По информации прокуратуры, в 2019 году «из общей подлежащей взысканию суммы в размере свыше 41,5 млрд рублей судебными приставами взыскано всего 3,5 млрд рублей, что составляет лишь 8,5% от всего объёма задолженности».

Особое внимание было уделено проблеме взыскания алиментных платежей. В ведомстве констатируют, что число исполнительных производств снизилось, при этом общая сумма подлежащих взысканию средств возросла на 14,2%. Прокурор Чувашии Василий Пословский подчеркнул, что работа по взысканию алиментных платежей должна «иметь первостепенное значение», поставив задачу принимать все меры для того, чтобы долги были погашены.

Что касается проверок законодательства об исполнительном производстве, то в январе-июле 2019 года в деятельности судебных приставов выявлено более 800 нарушений, для устранения которых внесено 234 протеста на незаконные постановления судебных приставов, в том числе и об окончании исполнительных производств. По результатам рассмотрения 75 представлений 55 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в следственные органы направлено три материала проверки о наличии признаков различных преступлений.

В прокуратуре отмечают, что больше всего нарушений приставами допускается на стадии исполнения ранее возбужденных производств. В частности, волокита при совершении исполнительных действий, несвоевременное направление запросов об имуществе должника в уполномоченные органы, не всегда принимаются своевременные меры по установлению места жительства и работы должника, наличия банковских счетов.

Прокурорская проверка также показала, что «широкое распространение получила практика необоснованного окончания исполнительных производств без их фактического исполнения».