Санта-Ана, США, , 16:03 — REGNUM Создатель серии игр The Binding of Isaac Эдмунд МакМиллен отказался от работы с издательской компанией Nicalis, после того как её руководство обвинили в расизме и злоупотреблении алкоголем. Об этом 12 сентября сообщал портал PCGamer.

Представители Nicalis никак не прокомментировали отказ МакМиллена от совместной работы. Однако они отрицают обвинения, ранее выдвинутые журналистами.

Напомним, игровое издание Kotaku опубликовало материал, в котором главу Nicalis Тайрона Родригеса обвинили в расистских высказываниях и злоупотреблении алкоголем. Обвинения были выдвинуты несколькими разработчиками, работавшими с Nicalis.

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