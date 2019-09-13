Калуга, , 15:47 — REGNUM На заседании комитета по социальной политике калужского регионального парламента под председательством Натальи Логачёвой 12 сентября депутаты поддержали проект закона об установлении дополнительных мер социальной поддержки педагогам. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Документ предусматривает единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным кредитам на приобретения жилья. Выплата будет предоставляться педагогическим работникам в возрасте до 30 лет включительно. Среди требований для получения выплаты — регистрация по месту жительства на территории региона не менее пяти лет, стаж педагогической работы не менее трёх лет. Приобретённое жилое помещение должно находиться на территории области, а у педагога должен иметься договор ипотечного жилищного кредитования. Кроме этого, педагог должен состоять на учёте в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Если закон об установлении дополнительных мер социальной поддержки педагогам примут, он начнёт действовать в 2020 году.