Эспоо, Финляндия, , 16:06 — REGNUM Разработчики из Remedy подтвердили, что учёного в их новой игре Control озвучил японский геймдизайнер Хидео Кодзима. Об этом 13 сентября рассказывает портал PCGamesN.

Как оказалось, Кодзима приехал в офис Remedy в январе 2019 года с гостевым визитом. Создатели Control решили воспользоваться этим стечением обстоятельств и попросили геймдизайнера записать несколько реплик для игры.

Напомним, Control — это новая экшен-игра от финской студии Remedy. Релиз проекта состоялся 27 августа 2019 года.

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