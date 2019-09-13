Москва, , 15:40 — REGNUM До конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 47 станций метро, сообщил журналистам вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

Шесть станций появятся до конца 2019 года, ещё 41 — в ближайшие четыре года. До конца текущего года готовится к запуску второй и последний участок Некрасовской линии. Кроме того, будет запущен участок Большой кольцевой линии. Участки примкнут друг к другу и вместе повысят транспортную доступность районов Лефортова и Соколиная гора.

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В ближайшие годы кроме продолжения строительства БКЛ планируется «продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции «Внуково», Люблинско-Дмитровскую — до «Физтеха», а Сокольническую — до «Потапово». Будет идти строительство трёх новых линий: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.