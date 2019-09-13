Дакар, , 15:32 — REGNUM Католическая школа в Дакаре позволит школьницам-мусульманкам носить головной платок после того, как попытка запрета вызвала протест в столице Сенегала. Об этом сообщает ВВС Africa.

Сенегальские школьницы SIM USA

Должностные лица в католической школе имени Жанны Д'Арк, которой управляют Сестры Святого Иосифа Клуни, несколько месяцев назад приняли решение о строгой унификационной политике, запрещающей любые головные уборы.

Сенегал — страна с мусульманским большинством, известная своей религиозной терпимостью, и многие жители страны посчитали решение школы неконституционным. На прошлой неделе несколько учениц пришли в школу с покрытой головой, но им было приказано уйти.

«Это действительно повлияло на нас, потому что мы были в этой школе более девяти лет, начиная с начальной школы», — сказал Нур Роуз, одна из пострадавших учениц агентству AFP.

«Я не понимаю, почему нас должны попросить снять его [платок], ведь этого правила не было, когда мы поступали в школу», — добавила Роуз.

Поскольку на этой неделе учениц по-прежнему не пускали в школу, родители грозились подать официальную жалобу на школу, что вынудило министерство образования вмешаться в происходящее. После непродолжительных переговоров руководство школы согласилась изменить свою единую политику и разрешить учащимся вернуть платки при определенных условиях.

«Эти ученицы будут носить школьную форму вместе с платком подходящих размеров, который не будет закрывать форму и который будет предоставлен школой», — говорится в заявлении руководства школы.

«Инспектор министерства образования обеспечит соблюдение школьницами этих условий», — добавляется в заявлении.