Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.

https://twitter.com/SuperVault/status/1172204534048940032

Стоит отметить: поклонники серии не поверили в то, что это действительно скриншоты из ожидаемого продолжения игры. Некоторые из них предположили, что это кадры фальшивого «трейлера», который ранее был выложен на YouTube. Другие отметили, что изображения, скорее всего, являются скриншотами из игры GTA 4 с установленными модификациями.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что одна из «миссий» в игре GTA: San Andreas превратилась в интернет-мем. Речь идет о миссии «Рыба в бочке», которую геймеры в действительности не могут провалить.

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