Горно-Алтайск, , 15:06 — REGNUM Правоохранители в Республике Алтай возбудили уголовное дело против 28-летнего жителя Горно-Алтайска за причинение смерти посетителю кафе. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

Трагедия произошла в ночь на 8 сентября 2019 года в одном из кафе столицы республики. В ходе ссоры с 52-летним мужчиной, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного, с силой ударил кулаком по лицу.

«Потерпевший получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, от которых скончался через непродолжительное время», — отметили в СКР.

Выяснилось, что ранее злоумышленник ранее был судим за совершение имущественных преступлений. Он был задержан и заключён под стражу.