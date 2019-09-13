Липецк, , 15:05 — REGNUM В Липецке 19 сентября на стадионе «Динамо» пройдёт параспартакиада детей и молодёжи «Мир без границ». Как сообщила пресс-служба региональной администрации, в мероприятии примут участие более 250 детей и молодых людей с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения, ментальными нарушениями из муниципальных районов и учреждений государственной поддержки детства Липецкой области.

Спортсмены будут соревноваться в беге на 30 метров, гонках на колясках, метании мяча, дартсе, гребле на тренажёрах «Концепт», ориентировании и комплексе ГТО. Из сильнейших участников параспартакиады будет сформирована областная сборная команда по адаптивному спорту.

На параспартакиаде будут работать волонтеры — студенты института физкультуры и спорта Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского. Все участники получат футболки, бейсболки, памятные подарки и сладкие призы. Организаторами параспартакиады стало управление образования и науки Липецкой области.

«Государственная помощь липчанам разного возраста с ограниченными возможностями здоровья, формирование условий для их достойной жизни и самореализации — одна из важнейших составляющих социальной политики администрации Липецкой области», — считает глава региона Игорь Артамонов.