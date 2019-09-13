Томск, , 15:03 — REGNUM Туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири» будет запущен в 2021 году. Проект направлен на развитие внутреннего туризма России и повышение туристической привлекательности сибирского региона, сообщила пресс-служба компании «Газпром трансгаз Томск».

Накануне в Томск вернулась экспедиция, которая побывала в десяти регионах Сибири и оценила достоинства маршрута. Путешественники преодолели более 10 тыс. км по земле, воде и воздуху, посмотрев главные достопримечательности Сибири.

«От каждого региона было выбрано по 2−3 лучших объекта, — объясняет член федеральной комиссии Русского географического общества по развитию туризма Юлия Калюжная. — Везде своя история, культура, этнография, национальная кухня».

Отмечается, что за 16 дней участники тура побывали на Байкале, приручили нерп, изучили историю освоения Сибири, прошли через экстремальный горный перевал на Алтае, прикоснулись к хакасским петроглифам, поучаствовали в обрядах тувинских шаманов, попробовали на вкус бурятские позы, хакасский талкан.

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