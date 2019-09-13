Москва, , 15:02 — REGNUM Неясно, чем помешали председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву советские нормативные документы. Возможно, он решил сэкономить на их хранении, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отмене советских актов.

«Но кроме советских нормативов в стране действует Трудовой кодекс РФ, в котором норма о 8-часовом рабочем дне тоже прописана.

Другое дело, что на практике этот норматив не очень-то соблюдается, в стране не так хорошо с рабочими местами, чтобы сотрудники могли позволить себе качать права.

Так что, если для дела нужно, работают и по 10 и по 16 часов, при этом в большинстве случаев сверхурочная работа не оплачивается.

Чем пересматривать законы, что, в общем-то, не в компетенции исполнительной власти, правительству РФ имело бы смысл сосредоточиться на исполнении законов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил отменить более 20 тыс. нормативных актов СССР и РСФСР.

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