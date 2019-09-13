Кембридж, США, , 15:00 — REGNUM В Гарвардском университете Соединенных Штатов состоялась 29-я ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии — награды за самые несуразные научные исследования, пишет The Guardian.

Всего награду получили 10 команд, приз за каждую номинацию составил 10 трлн зимбабвийских долларов.

Так, за достижения в области медицины премию получил Сильвано Галлус из Италии, который вместе с коллегами выяснил, что употребление пиццы может уберечь от рака и инфаркта. Однако пицца должна быть приготовлена только в Италии, считает Галлус.

В номинации «Химия» премию получили ученые из Японии, который посчитали, что у пятилетнего ребенка в сутки вырабатывается в среднем около 0,5 л слюны.

Ученые из Турции, Нидерландов и Германии праздновали победу в номинации «Экономика». Они выяснили, что через американские доллары и румынские леи проще всего передаются бактерии.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие годы награда была присуждена за такие научные изыски, как лягушка, летающая при помощи магнитов, влияние температуры на скорость ультразвука в сыре «Чеддэр», лечение икоты путем цифрового ректального массажа, которые, несмотря на забавные названия, являются вполне серьезными научными исследованиями.

Это видно на примере бывшего лауреата, американца Марка Хостетлера, благодаря исследованию которого — изучения насекомых, расплющенных о лобовое стекло автомобиля — были разработаны беспилотные машины.

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