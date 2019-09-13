Москва, , 16:01 — REGNUM Представители франшизы Call of Duty в России «работают» над тем, чтобы российские игроки смогли поучаствовать в бета-тестировании Modern Warfare на PS4. Об этом сообщает «Игромания» 13 сентября.

Отмечается, что сейчас российские представительство Call of Duty ведёт переговоры с Sony об условиях бета-тестирования. Они просят игроков «набраться терпения».

Ранее стало известно, что российские игроки не смогут поучаствовать в бета-тестировании Modern Warfare на PS4. Игру также убрали из российской версии магазина PS Store.

Читайте ранее в этом сюжете: Steam стал более чутким к личным предпочтениям геймеров