Париж, , 14:56 — REGNUM Около 12 тыс. из 759 тыс. детей, родившихся во Франции в 2018 году (1,5%), имеют мать в возрасте до 20 лет. Об этом, как сообщает Le Figaro, говорится в исследовании национального института статистики и экономических исследований INSEE, которое указывает на снижение «раннего материнства» в последние годы.

По данным исследования, с 2010 года менее 2% матерей завели детей, когда им еще не было 20 лет. Особенно в 2018 году, на материковой части Франции, около 8 900 детей родились у молодых матерей.

«Раннее материнство никогда не было столь не многочисленным. В 1973 году было зафиксировано около 60 тыс. или 7% детей, родившихся у молодых мам», — говорится в исследовании INSEE.

Известно, что большой процент молодых матерей ещё встречается во французских заморских департаментах: 10,2% во Французской Гвиане, 9,9% в Майотте, 5,7% в Реюньоне и 3,1% в Гваделупе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно национальному институту статистики и экономических исследований (INSEE), почти треть жителей Майотты, заморского департамента Франции, живут в домах без доступа к водопроводу.

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