Белвью, США, , 14:51 — REGNUM Valve изменила систему рекомендаций в онлайн-магазине видеоигр Steam. Об этом 12 сентября сообщил официальный блог компании.

Разработчики отметили, что они не только исправили ошибки, но и изменили алгоритмы подбора игр. Они заявили, что после корректировки Steam станет «более точно и разнообразно» показывать предложения и отметили, что платформа стала более чуткой к личным предпочтениям геймеров.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что свои игровые сервисы, подобные Steam планируют запустить компании Mail.Ru Group и Wаrgaming. В августе 2019 года вице-президент компании Ubisoft Крис Рано заявил, что бизнес-модель Steam не соответствует сегодняшним реалиям.

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