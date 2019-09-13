Москва, 13 сентября 2019, 15:00 — REGNUM Игра Call of Duty Modern Warfare не будет продаваться в российской версии магазина PS Store. Об этом сообщает портал DTF 13 сентября.
Техподдержка компании Sony сообщила, что игру убрали из магазинов по решению Activision. Игроки, оформившие предварительный заказ, получат возврат потраченных средств.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty Modern Warfare на консоли PS4 в России. Причины такого решения не сообщаются.
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