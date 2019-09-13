Ташкент, , 14:43 — REGNUM На базе узбекистанского филиала национального исследовательского технологического университета «МИСиС» планируется создать образовательный кластер, сообщает 13 сентября издание Kun. uz со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства республики.

В частности, на базе университета планируется организовать школу и профессиональный колледж по подготовке специалистов в горно-металлургической отрасли.

Строительством новых зданий и реконструкцией действующих займется Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Строительные работы планируется завершить до 1 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при правительстве.

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