Челябинск, , 14:43 — REGNUM Власти Челябинска проанализируют проблемы, которые возникали при эксплуатации тестируемого на улицах города низкопольного трамвая. Об этом журналистам сообщили в мэрии, пишет «Первый областной».

В мэрии не исключают, что причиной остановок трамвая могли стать скачки напряжения. В него даже электричество поступает иначе, чем в другие.

«Поэтому, учитывая все эти нюансы, и хотят провести более полную проверку», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, низкопольный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода тестируется уже две недели. За это время он два раза останавливался на путях.

При этом 9 сентября чиновники заявили о том, что он успешно проходит испытания.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: тестируемый в Челябинске новый трамвай снова застрял на путях