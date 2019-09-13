Ереван, , 15:41 — REGNUM В Армении из-под ареста освобожден бывший подозреваемый в создании вооруженного бандформирования Артур Варданян. Об этом 13 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Суд удовлетворил ходатайство подсудимого и освободил Варданяна под залог в 1 млн долларов.

«На свободе я постараюсь поправить свое здоровье и, наконец-то, увижу своих детей», — заявил подсудимый.

Напомним, Артур Варданян обвинялся в создании вооруженной группировки. Еще одним из подозреваемых по делу проходил бывший заместитель министра обороны Армении Ваан Ширханян, который в июне 2018 года был освобожден из-под ареста.