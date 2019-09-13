Севастополь, , 14:17 — REGNUM В севастопольских медучреждениях есть около 70 резервных источников питания. Об этом журналистам 13 сентября сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

«В учреждениях здравоохранения Севастополя есть 70 резервных источников питания. Они все в рабочем состоянии», — отметил Шеховцев.

По его словам, их нет там, где нет реанимаций и операционных.

Как сообщалоИА REGNUM, в филиале севастопольской городской больницы, здание которой сейчас ремонтируют, умерла женщина, находившаяся там после инсульта. Родственники предполагают, что на это повлияло отключение электричества в больнице.

Об этом: В больнице Севастополя после отключения света скончалась пациентка