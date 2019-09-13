Севастополь, 13 сентября 2019, 14:17 — REGNUM В севастопольских медучреждениях есть около 70 резервных источников питания. Об этом журналистам 13 сентября сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.
По его словам, их нет там, где нет реанимаций и операционных.
Как сообщалоИА REGNUM, в филиале севастопольской городской больницы, здание которой сейчас ремонтируют, умерла женщина, находившаяся там после инсульта. Родственники предполагают, что на это повлияло отключение электричества в больнице.
Об этом: В больнице Севастополя после отключения света скончалась пациентка