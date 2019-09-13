Самара, , 14:14 — REGNUM Пять торговых точек ресторана «Фарфор» опечатали судебные приставы в Самаре. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Судебные приставы на основании решения суда приостановили работу ресторана доставки еды на 2 месяца, опечатав двери помещений.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, в случае нарушения запрета, на владельца ресторана будет наложен административный штраф согласно ст. 17.15 КоАП РФ.

Напомним, руководство ресторана доставки еды «Фарфор» допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ. Из-за этого 71 человек, в том числе дети и беременная женщина, попали в больницу. У пострадавших обнаружили сальмонеллу.