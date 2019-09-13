Астрахань, , 13:55 — REGNUM В Астраханской области на полигоне Ашулук в рамках учения «Славянский щит-2019» совместный российско-сербский боевой расчёт ПВО успешно отразил массированный ракетно-авиационный удар. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС России и ПВО ВВС и противовоздушной обороны Вооруженных Сил Сербии семь раз приводили в боевую готовность, чтобы обнаружить и отразить удары 50 условных самолётов противника.

В радиотехнических подразделениях штурманы наводили экипажей российских истребителей Су-27 на воздушные цели. К противнику применили электронные пуски зенитных ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения. Расчёты радиолокационных комплексов и станций круглые сутки несут боевое дежурство.