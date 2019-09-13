Севастополь, , 13:55 — REGNUM В филиале севастопольской горбольницы после отключения электричества в здании умерла женщина, которая находилась в палате интенсивной терапии после инсульта. Об этом журналистам 13 сентября сообщил и. о. директора департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Больница SilasCamargo

«Здание на ремонте. Возможно, где-то были перебои. Резервные источники электроэнергии во всех учреждениях предназначены в основном для обеспечения прежде всего операционной, реанимации — там, где невозможно отключение света в принципе: идёт оперативное вмешательство или пациент находится на искусственной вентиляции (лёгких), и отключение света может повлечь за собой летальный исход», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы № 4. Власти города проводят проверку по данному факту.

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