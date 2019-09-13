Севастополь, 13 сентября 2019, 13:55 — REGNUM В филиале севастопольской горбольницы после отключения электричества в здании умерла женщина, которая находилась в палате интенсивной терапии после инсульта. Об этом журналистам 13 сентября сообщил и. о. директора департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы № 4. Власти города проводят проверку по данному факту.
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