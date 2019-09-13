Оренбург, , 13:55 — REGNUM На оренбургском участке госграницы задержаны крупные партии экспортного небезопасного продовольствия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Оренбуржью.

По данным ведомства, с 6 по 12 сентября, на международных автомобильных пунктах пропуска пресекли девять попыток незаконного ввоза на территорию России более 136 тонн продукции растительного и животного происхождения из Казахстана и Киргизии.

Ввоз этой продукции на территорию России запрещен. Причиной для запрета стало отсутствие фитосанитарных документов, подтверждающих качество товара.

Кроме овощей, фруктов и орехов через границу в региона пытались ввезти 430 кг мороженной рыбы без маркировки, сопроводительных документов и с нарушением температурного режима.