Симферополь, , 13:43 — REGNUM Учёные Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского готовы оказать помощь китайским коллегам из школы международных исследований Пекинского университета в изучении политических процессов в Крыму, сообщает 13 сентября пресс-служба российского университета.

Вопрос сотрудничества двух университетов обсуждался в рамках визита крымской делегации в Китай.

«Если ситуация в Крыму станет предметом изучения профессоров, аспирантов, магистрантов, студентов Пекинского университета, мы готовы оказать нашим китайским коллегам помощь в исследовании этих важнейших политических процессов», — сказал на встрече начальник управления международной деятельности КФУ Александр Мащенко.

В свою очередь представитель китайской школы, профессор Дон Чжаохуа сообщила, что у Пекинского университета тесные связи со многими российскими вузами, а вот коллеги из Крыма посетили старейший китайский вуз впервые.

«Российско-китайские отношения, политические процессы в бывших советских республиках и бывших европейских странах социалистического лагеря являются важными темами наших исследований», — отметила она.

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