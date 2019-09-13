Джакарта, , 13:39 — REGNUM Центр технологий и модификации погоды агентства по оценке и применению технологий (BPPT) готовит 50 тонн соли, чтобы создать искусственный дождь в провинции Западный Калимантан, сообщает газета Bisnis Indonesia.

Ожидается, что этот шаг должен уменьшить лесные и земельные пожары в регионе.

«Подготовленный в Джакарте посевной материал будет отправляться из расчета 10 тонн за раз в соответствии с условиями в Западном Калимантане», — сообщил руководитель технологического центра модификации погодных условий BPPT Три Хандоко Сето.

По его словам, искусственный дождь в Западном Калимантане «прольется» 15 или 16 сентября с использованием самолетов CN-295, принадлежащих ВВС Индонезии.

Рассеивание соли будет осуществляться до тех пор, пока не выпадет естественный дождь и не исчезнут лесные пожары.

Напомним, лесные пожары все еще происходят в регионе Западного Калимантана, вызывая смог, который негативно сказывается на качестве воздуха.