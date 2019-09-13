Ташкент, , 13:33 — REGNUM Сотрудники пограничного таможенного поста «Айритом» в Узбекистане изъяли у иностранного гражданина 224 монеты и 2 статуэтки, датируемые II—III веками до нашей эры. Об этом сообщили в пресс-службе государственного таможенного комитета республики.

Отмечается, что в Сурхандарьинской области иностранец пытался скрыть от таможенного контроля исторические ценности на сумму 52 млн сумов ($5,5 тыс.). В настоящее время культурные ценности изъяты в качестве вещественных доказательств и помещены в Термезский археологический музей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля сотрудники государственного таможенного комитета Узбекистана задержали гражданина республики, который пытался вывезти из страны золото в своем желудке.

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