Москва, , 13:27 — REGNUM Блогер Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов поженились в 13 сентября, сообщает телеканал РенТВ.

Церемония бракосочетания состоялась в Грибоедовском ЗАГСЕ в центре Москвы. На торжество молодожёны приехали на чёрном катафалке. 13-е число месяца в сентябре выпало на пятницу, что считается плохой приметой.

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По данным СМИ, свадьба пройдёт в одном из столичных торговых комплексов, на неё приглашены около трёхсот человек.