Томск, , 13:17 — REGNUM Среди растений, которые можно встретить на приусадебных участках томичей и улицах Томска, присутствуют опасные, способные вызвать сильную аллергическую реакцию, либо привести к отравлению человека. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

К примеру, одним из опасных видов является золотарник канадский — многолетнее растение, пыльца которого считается сильнейшим аллергеном. Среди других опасных представителей флоры, встречающихся в Томске, — болиголов пятнистый — ядовитое растение, все органы которого содержат алкалоиды. Его биологи ТГУ обнаружили в разных частях города, в том числе его заросли встречаются возле некоторых школ.

«Этот сорняк очень быстро размножается: одно растение дает до 12 тысяч семян, которые могут долго храниться в почве. Как и золотарник, канадский болиголов может образовывать большие заросли и способен вытеснять с территории представителей местной флоры», — пояснила доцент кафедры сельскохозяйственной биологии БИ ТГУ, научный сотрудник Томского филиала ВНИИ карантина растений Светлана Михайлова.

Учёные отмечают, что существует три периода вегетации растений, когда они способны наносить серьезный ущерб здоровью человека: весной опасность связана с цветением деревьев и кустарников; в разгар лета «пылят» злаки, что провоцирует вспышки поллинозов; на конец лета — начало осени приходится пик цветения сорных растений, таких как лебеда, марь, щирица, и декоративных растений из семейства сложноцветных (золотарник, топинамбур).

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