Пермь, , 13:17 — REGNUM В Перми Уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков предложил возложить на участковых уполномоченных полиции и социальных участковых обязанности по выявлению поставщиков социальных услуг, оказывающих эти услуги с нарушением законодательства, а информацию о фактах передавать в краевое минсоцразвития министерство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе омбудсмена. социального развития Пермского края.

На заседании комиссии по профилактике правонарушений региона обсуждалась тема регулирования работы частных приютов для пожилых и инвалидов. Миков считает, что контроль за деятельностью приютов необходимо ужесточать из-за резонансных случаев, которые свидетельствуют о недобросовестности поставщиков услуг.

По официальным данным, с 2018 года на территории Прикамья закрыто восемь частных приютов, а учредители пяти организаций находятся под следствием.

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