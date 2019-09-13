Рязань, 13 сентября 2019, 13:13 — REGNUM Специальные полосы для движения общественного транспорта Рязани могут появиться на двух центральных улицах областного центра. Возможность запуска пилотного проекта обсудили на межведомственном совещании в городской администрации. Открытию движения будет предшествовать большая подготовительная работа, уточнили 13 сентября в пресс-службе мэрии.
Начать реализацию проекта предлагают на Первомайском проспекте — от путепровода на улице Вокзальной до площади Ленина, а также на участке Московского шоссе, от остановки «Таможня» до ТД «Барс». Будет пересмотрена работа светофоров, расположение знаков, дорожная разметка, городски власти проведут транспортное моделирование. Детали проекта будут обсуждаться в фокус-группах с привлечением профильных специалистов и общественности.
Как сообщало ИА REGNUM, автопарк муниципального транспорта Рязани пополнился новыми автобусами. На улицы города вышли первые девять комфортабельных автобусов.
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