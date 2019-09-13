Челябинск, , 13:09 — REGNUM Жители и гости Челябинска 14 сентября смогут добраться на праздничное авиашоу с помощью дополнительных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На аэродроме «Шагол» пройдёт выступление легендарной группы «Стрижи», которые в середине недели прибыли в Челябинск из подмосковной Кубинки. После пролёта авиагруппы запланировано фонтан-шоу.

Дополнительные автобусы будут курсировать 14 сентября от Площади Революции, гостиницы «Виктория», ДК «Строителей» и кинотеатра «Аврора» до остановки ЧВВАКУШ» и обратно. Правда, за проезд придётся платить, уточняют в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, авиационный праздник приурочен ко дню рождения Челябинска. Городу исполняется 283 года.

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