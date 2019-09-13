Грозный, , 13:02 — REGNUM Стало известно, где пройдет X Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. В 2019 году его будет вновь принимать Чечня. Юбилейный фестиваль стартует в Грозном 21 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минкавказа РФ.

По данным ведомства, в нем примут участие более 700 участников. Среди них не только спортсмены, но и артисты, народные умельцы, представители творческих профессий. Национальные подворья каждого субъекта Северного Кавказа будут размещены на центральной площади Грозного. А сами соревнования, а также церемонии открытия и закрытия будут проходить на стадионе имени Султана Билимханова. Праздничный концерт состоится на площади имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Для того чтобы за мероприятиями форума смогли следить как можно больше участников, на сцене будут установлены три больших экрана.

«За десять лет существования наш Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа стал больше, чем просто культурное или спортивное мероприятие. Это символ единения наших народов, большое событие, к которому долго готовятся и ждут», — отметил заместитель главы Минкавказа Одес Байсултанов.

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