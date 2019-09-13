Тбилиси, , 13:01 — REGNUM «Британский сезон-2019» в Тбилиси открыли мэр грузинской столицы Каха Каладзе и посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи, передает 13 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

В рамках программы мероприятий рядом со станцией метро «Руставели» организована временная инсталляция «Великобритания-Грузия 2019». Выступая на открытии инсталляции, мэр Тбилиси заявил, что двусторонние отношения между странами за последние годы укрепились.

Отмечается, что жители Тбилиси смогут лучше узнать современную Великобританию в течение трех месяцев — по всему городу будут установлены стенды с информацией о стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа государственный министр Великобритании по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер заявил, что поддерживает текущие реформы в Грузии.

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