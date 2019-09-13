Киев, , 13:03 — REGNUM Из всех известных хостелов Киева лишь 30 работают легально, заявила заместитель председателя киевской городской госадминистрации (КГГА) Марина Хонда, сообщил 12 сентября официальный сайт КГГА.

«На Украине до сих пор нет чёткого законодательного определения понятия «хостел». Лишь 30 таких заведений работают на законных основаниях. На сегодня… нам известно, что в Киеве 233 хостела работают нелегально. Но сколько их существует на самом деле — сказать довольно трудно», — рассказала чиновник.

По её словам, нелегальные хостелы не платят налоги и туристический сбор, не соответствуют санитарным и другим нормам.

Напомним, тема хостелов получила широкий резонанс на Украине после пожара в одесском отеле «Токио стар», в результате которого погибли девять человек.

Как сообщало информационное агентство «Укринформ», правоохранительные органы Украины объявили о подозрении администратору сгоревшего отеля. Женщина была фактическим руководителем заведения и работала в нём с 2009 года.

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