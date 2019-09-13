Курск, , 12:53 — REGNUM В Курске 12 сентября состоялся первый областной съезд Совета отцов. Как сообщила пресс-служба областной администрации, он прошёл под патронатом уполномоченного по правам ребёнка в Курской области Натальи Листопадовой и избранного губернатора Романа Старовойта.

Встреча была приурочена ко Дню отца, который в Курской области отмечают 12 сентября. В регионе отцовское движение зародилось в 2010 году — были созданы советы отцов в школах и в детских садах, которых на данный момент в области существует около 300. В том числе советы отцов участвуют в реализации проектов «Безопасное детство» и «Отцовский патруль».

«Нам есть о чем говорить: в первую очередь, о роли отца в семье и об обеспечении безопасности детей. Отцом стать недостаточно, важнее стать папой. Уверен, что мы напитаны такой энергией и желанием помочь нашим детям, семьям, краю, что со всеми задачами справимся», — заявил на съезде Роман Старовойт.