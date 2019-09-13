Москва, , 12:49 — REGNUM Американская компания Google оплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по ограничению доступа к сайтам, запрещенным в России, сообщает 13 сентября пресс-служба Роскомнадзора.

Отмечается, что ранее ведомство обнаружило, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, из-за чего более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняется в поиске.

Согласно российскому законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на страницы с запрещенной информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Роскомнадзор назначил компании Google штраф в размере 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик. На сегодня компания выборочно удаляет из поисковой подачи ссылки из единого реестра запрещённой информации — треть их них сохраняется в поиске. Ещё один штраф за такое же нарушение компании был назначен в декабре 2018 года и составил 500 тыс. рублей.

Читайте также: Google заплатит $200 млн за нарушение закона о сборе данных детей