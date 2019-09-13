Пермь, , 12:47 — REGNUM В Перми на скамье подсудимых окажется директор детского сада. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд. Директору грозит до десяти лет лишения свободы — такое максимальное наказание предусматривает санкция статьи Уголовного кодекса, по которой предъявлено обвинение.

Установлено, что в 2015—2017 годах руководитель дошкольного образовательного учреждения предоставил фальшивые документы в минобр региона и получил более 2,2 млн рублей субсидий.