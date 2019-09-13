Улан-Удэ, , 12:47 — REGNUM В Бурятии в настоящее время прорабатывается вопрос об учреждении государственной награды — медали имени Алдара Цыденжапова. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» руководитель администрации главы республики Баир Цыренов.

По его словам, вопрос был поднят по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова и после обращений граждан и депутатов Народного хурала. И хотя противников этой идеи нет, есть определённые сложности.

«Хотя у нас в республике чтят подвиг Героя России Алдара Цыденжапова, он к Бурятии не имеет формального отношения — не родился. Не учился. Не работал. Не служил… Мы можем внести предложение в установленном порядке об учреждении госнаграды Республики Бурятия, но как к этому отнесутся наши соседи — Забайкальский край? А как Иркутяне? А как другие?» — задался вопросами чиновник.

При этом Баир Цыренов подчеркнул, что лично он согласен с идеей создания государственной награды.

Напомним, матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов в 2010 году ценой своей жизни спас эсминец «Быстрый» и более 300 членов экипажа. Находясь в эпицентре пожара, он смог устранить утечку топлива, из-за которого корабль мог взорваться и самостоятельно выбраться из охваченного пламенем отсека. Врачи четыре дня боролись за жизнь героя, 28 сентября его не стало.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Комсомольск-на-Амуре был спущен на воду корвет, который был назван именем матроса. В церемонии приняли участие официальные делегации из Бурятии и Забайкальского края, а также родственники погибшего Алдара Цыденжапова.

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