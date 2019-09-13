Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Спидраннер (человек, который проходит игры на скорость) с ником Baffan прервал забег в игру Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean после 97 часов прохождения. Об этом сообщило игровое издание Kotaku 12 сентября.

Как оказалось, Baffan не смог с первого раза собрать необходимый предмет и был вынужден прервать прохождение, которое заняло у него почти четыре дня непрерывной игры. Возможно, спидраннер попробует ещё раз повторить свой забег.

Ранее Baffan установил рекорд по прохождению Baten Kaitos. Один полный забег занял у него 341 час и 20 минут реального времени.

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