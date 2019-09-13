Москва, , 12:46 — REGNUM Блогер Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов приехали на церемонию бракосочетания в Грибоедовский ЗАГС Москвы. Видеозапись опубликовал 13 сентября телеканал РенТВ.

На кадрах журналисты окружили подъехавший к зданию ЗАГСа катафалк чёрного цвета. Из автомобиля сзади вышли Собчак и Богомолов. Держась за руки, они молча проследовали во Дворец бракосочетания, не реагируя на многочисленные вопросы СМИ.

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Внутри сотрудница ЗАГСа рассказала молодожёнам о том, как будет проходить церемония.

Грибоедовский ЗАГС, или Дворец бракосочетания №1, расположен в центре столицы у станции метро «Чистые пруды».