Петергоф, Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Дерзкое нападение группы мигрантов на сотрудника ДПС ГИБДД в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 9 сентября привело к массовым проверкам мигрантов на территории всего района. В результате выявлены нарушители российских законов, которые будут депортированы из РФ.

Напомним, двое граждан Узбекистана, находившихся в автомобиле «Газель», избили полицейского, который потребовал от них предъявить документы, а затем проследовать в отдел полиции. Оба злоумышленника задержаны и арестованы, возбуждено уголовное дело, преступникам грозит до 10 лет лишения свободы. Пострадавший полицейский лечится в больнице.

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Как сообщили 13 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, тотальная проверка проводилась двое суток среди мигрантов, работающих и живущих в Петродворцовом районе. Ее вели сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России и Полка патрульно-постовой службы полиции Главка при силовой поддержке Росгвардии.

«На 12 объектах массового скопления граждан и стройках проверены 365 мигрантов. В том числе проверялись документы у водителей транспортных средств и пассажиров маршрутных такси», — пояснили в полиции.

В результате рейда к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечены 28 иностранных граждан. Решением суда 11 иностранцев будут выдворены за пределы России.

В полиции добавили, что проверка проводилась «с целью профилактики тяжких и особо тяжких преступлений среди мигрантов, проживающих и работающих в Петродворцом районе».

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года по середину августа в Петербурге за пределы РФ было выдворено 1075 мигрантов, нарушивших правила въезда или пребывания в России. Из них 487 человек депортированы в летний период. Как сообщили в Управлении ФССП по Санкт-Петербургу, 60% и 20% высланных составляют, соответственно, граждане Узбекистана и Таджикистана.

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