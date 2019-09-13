Самара, , 12:49 — REGNUM Самарский технопарк «Кванториум 63» вошел в пятерку лучших детских технопарков федеральной сети «Кванториум». Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Самарской области.

По сообщению чиновников, самарский кванториум улучшил свои позиции в рейтинге федерального Фонда новых форм развития образования, набрав еще 4 пункта. Сейчас он находится на 5 месте после Ижевска, Сыктывкара, Рыбинска и Чебоксар.

В рейтинге участвуют 56 кванториумов России. При оценивании детских технопарков жюри обращало внимание на количество мероприятий, проводимых на этих площадках, победы на различных соревнованиях, а также уровень методической и организационной помощи другим образовательным учреждения региона.

«Работу по созданию школьных мини-технопарков по нацпроекту мы намерены продолжить. Планируется, что в 2020 году они будут открыты в 20 образовательных организациях Самарской области», — сообщил руководитель управления комплексной безопасности и цифровизации образования министерства образования и науки Самарской области Константин Льольин.

Напомним, что в самарском кванториуме обучается 1000 детей по 5 направлениям: «ИТ-квантум», «Робоквантум», «Аэроквантум», «Космоквантум», «VR/AR-квантум». В 2019 году в Самарской области созданы 19 детских мини-технопарков в сельских школах.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование».