Сухум, , 12:40 — REGNUM В рамках совместного проекта ОО «Международный фонд Апсны» и культурно-благотворительного фонда «Ашана» в Сухум из Армении приехал врач-ортопед Овсеп Даниелян. Специалист провел бесплатный прием детей с диагнозом ДЦП. Об этом 12 сентября сообщает АпсныПресс.

В течение 5 дней Овсеп Даниелян осмотрел 70 детей с ДЦП и другими врожденными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. По результатам проведенного осмотра, 6 пациентам были назначены операции. Совместно с абхазскими хирургами Игорем Джопуа и Гией Морохия Овсеп Даниелян в республиканской детской больнице провел 3 операции. Дети, перенесшие операции, сейчас находятся в больнице под присмотром врачей.

Новое специальное оборудование, необходимое для проведения подобных операций, было приобретено в Ростове-на-Дону на средства «Международного фонда Апсны» и компании «Биофарма».

За весь период работы проекта медики из Армении осмотрели 400 детей, из которых 17 были прооперированы и обеспечены ортезами.