Киев, , 12:36 — REGNUM Лекарства против дифтерии, предоставленного Украине Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), не хватит, чтобы остановить эпидемию, заявил врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский 12 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В августе добрый-предобрый ВОЗ предоставил нашей стране 200 ампул противодифтерийного антитоксина — это такая штука, которой лечат дифтерию (именно лечат, когда уже заболел…). Так вот, у народа может сложиться впечатление, что 200 ампул/доз лекарства — это для лечения/спасения 200 больных. И это много, если учесть, что за год заболевает 10−20 человек», — рассказал он.

По словам врача, если посчитать, сколько лекарства нужно, чтобы вылечить одного человека, то окажется, что на одну область Украины не должно приходиться больше одного тяжелобольного.

«Больше никак! При условии, что эпидемии дифтерии не будет. Если будет — подарок ВОЗ закончится за один день, и будем массово закупать гробики (ой, нет — гробики мы умеем делать самостоятельно)», — прокомментировал Комаровский.

Он также призвал жителей Украины делать прививки против дифтерии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Украине зафиксировали девять случаев заболевания дифтерией. Эксперты опасаются начала эпидемии, которая может вспыхнуть из-за большого числа непривитых людей.

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