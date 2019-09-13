Киев, 13 сентября 2019, 12:36 — REGNUM Лекарства против дифтерии, предоставленного Украине Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), не хватит, чтобы остановить эпидемию, заявил врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский 12 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам врача, если посчитать, сколько лекарства нужно, чтобы вылечить одного человека, то окажется, что на одну область Украины не должно приходиться больше одного тяжелобольного.
Он также призвал жителей Украины делать прививки против дифтерии.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Украине зафиксировали девять случаев заболевания дифтерией. Эксперты опасаются начала эпидемии, которая может вспыхнуть из-за большого числа непривитых людей.
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