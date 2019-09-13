Эр-Рияд, , 12:54 — REGNUM Экс-президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али, свергнутый в 2011 году, госпитализирован в больницу города Джидда в Саудовской Аравии. Об этом 13 сентября передает агентство Associated Press со ссылкой на заявление адвоката бывшего президента на тунисской радиостанции Mosaique radio.

Адвокат Мунир Бен Сальха рассказал, что вечером четверга, 12 сентября, ему позвонила дочь Бен Али и сообщила, что 83-летний экс-президент «очень плох» и помещен в больницу в Джидде для лечения рака простаты, заболевания, с которым он борется несколько лет.

Заявление адвоката прозвучало в преддверии президентских выборов в стране, которые пройдут воскресенье, 15 сентября.