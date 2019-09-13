Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Мобильными телефонами в Грузии пользуются 84,8% населения, в том числе в сельской местности — 78,9%, в городе — 88,8%, передает 13 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Смартфон Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Отмечается, что число пользователей мобильными телефонами в Грузии в 2019 году увеличилось на 2,3%. Более 60% населения пользуется компьютером для выхода в интернет, около 93% — мобильными устройствами.

Напомним, по данным на 1 июля 2019 года число абонентов фиксированного интернета в Грузии достигло почти 900 тыс., что на 11% больше, чем в начале года. С 1 июля абонентская стоимость интернета в Грузии снизилась почти в четыре раза.

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