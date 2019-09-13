Москва, , 12:02 — REGNUM Сообщения о якобы заблокированных счетах индивидуального предпринимателя (ИП) Филиппа Киркорова не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФНС России. В ведомстве пояснили, что налоговые органы не блокируют счета в банках в случае чьей-либо задолженности. Операции по счетам приостанавливаются на сумму задолженности, при этом не затрагиваются выдача заработной платы или социальные выплаты, сохраняется возможность зачисления средств.«Задолженность у ИП Киркоров Ф. Б. отсутствует», — сообщили в ФНС РИА Новости. Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились публикации о блокировке счетов Филиппа Киркорова в Сбербанке и «СДМ-банке». Генеральный директор певца Геннадий Рыбак, однако, не подтвердил такую информацию.

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